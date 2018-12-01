Возбуждено дело по факту схода вагонов с рельсов в Омской области

На обочине железной дороги оказались в том числе цистерны с мазутом и военная техника.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Омской. Оно открыто по статье 263 УК РФ — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта".

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на перегоне станция Мангут — станция Называевская перевернулось несколько вагонов. Жертв и пострадавших нет. С платформ упала военная техника, едва не разлился мазут.

Движение на дороге из-за ремонтно-восстановительных работ сильно затруднено. С задержкой из Москвы выедут несколько поездов: в Барнаул, Красноярск, Нерюнгри, Абакан, Новокузнецк, Владивосток и Читу.