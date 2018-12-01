"Становление" Мишель Обамы стало самой продаваемой книгой 2018 года в США

К настоящему моменту продано уже более двух миллионов экземпляров в Штатах и Канаде.

"Становление" экс-первой леди США Мишель Обамы стало самой продаваемой книгой этого года в Соединённых Штатах. Об этом сообщило издательство Penguin Random House.

По данным компании изучения рыночной конъюнктуры NPD, "Становление" стало также лидером по продаже копий в твёрдом переплёте. Всего же к настоящему моменту было продано уже более двух миллионов экземпляров в США и Канаде, в том числе свыше 1,4 миллиона лишь за первую неделю.

Книга Обамы уже вторую неделю возглавляет два списка бестселлеров газеты New York Times, а в рейтингах USA Today и Publishers Weekly она на первом месте. В Европе издание также ожидала участь бестселлера: в Великобритании "Становление" заняло первую строчку в списке нон-фикшн-произведений для взрослых.

В своей книге Мишель Обама рассказывает о своём детстве и юности, а также о периоде, когда она была первой леди США (2009–2017 годы). Ранее она вместе с супругом, бывшим президентом США Бараком Обамой, подписала соглашение на написание мемуаров за аванс в 60 миллионов долларов.