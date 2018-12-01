В России из-за непогоды на трассах застряли около 700 машин

Последствия циклона на юге страны ликвидируют почти 900 человек с использованием почти 400 единиц техники.

На юге России обильный снегопад привёл к массовым заторам на дорогах, в них стоят сотни машин. Об этом сообщили в МЧС РФ. Проблемы наблюдаются в Ставропольском и Краснодарском краях, в Ростовской области и Северной Осетии.

— Остаются ограничения на двух участках дорог в Ставропольском крае, из-за которых скопилось 137 единиц автомобильной техники, на одном участке федеральной трассы Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае, где скопилось более 400 единиц автомобильной техники, и одном участке автодороги в Ростовской области, где есть скопление более 50 единиц грузового транспорта, — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Последствия циклона ликвидируют около 900 человек с использованием почти 400 единиц техники. На дорогах работают 20 бригад. Созданы пункты обогрева на дорогах, запущена горячая линия.

Согласно прогнозу, циклон продолжит засыпать снегом территорию Южного и большую часть Северо-Кавказского федеральных округов. Также ожидается сильный ветер.