В Европарламенте предложили потребовать остановки "Северного потока — 2"

Также депутат от Латвии предлагает ускорить создание Европейского энергетического союза.

В Европарламенте внесли на рассмотрение комитета по иностранным делам проект резолюции об отношениях с Россией, который предусматривает требование остановить реализацию проекта "Северный поток — 2". Автор документа — евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

Она предлагает прописать в резолюции, что "Северный поток — 2" усиливает зависимость союза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза и поэтому должен быть остановлен".

Также предлагается утвердить формулировку о скорейшем создании Европейского энергетического союза с участием восточных партнёров.

Напомним, проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии. Завершить работы планируется в следующем году. Позиция ФРГ заключается в том, что проект коммерческий и его не нужно увязывать с политикой.