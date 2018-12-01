Променял сани на мото. Под Владимиром сняли на видео "отмороженного Деда Мороза"

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Променял сани на мото. Под Владимиром сняли на видео "отмороженного Деда Мороза"

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Погода в регионе сейчас подходящая — температура опустилась до минус 12 градусов.

Жители Владимирской области в этом году, вероятно, первыми получат новогодние подарки от Деда Мороза. По крайней мере об этом свидетельствует видео направлявшегося из Москвы в Ярославль пассажира авто.

На кадрах видно, как по трассе в районе населённого пункта Красное Пламя на мотоцикле ехал сам Дед Мороз. Причём "волшебник" был не прочь попозировать, представ перед автором ролика в роли настоящего байкера с чёрными перчатками и показав жест в виде козы.

К слову, погода в регионе сейчас подходящая — температура опустилась до минус 12 градусов.

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