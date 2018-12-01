Охранник магазина в Тольятти жёстко задержал "воровку" вафель — видео

Доведённая до истерики покупательница отчаянно вырывалась из рук блюстителя порядка, но самостоятельно освободиться так и не смогла.

В Тольятти в одном из магазинов 28 ноября развернулась настоящая драма. Посетительницу "Перекрёстка" жёстко задержали, заподозрив в краже упаковки дешёвых вафель. В свою очередь, девушка брызнула в охранника из перцового баллончика. Видеозапись произошедшего попала в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина держит "воровку" и пытается втолкнуть её с улицы в дверь магазина. Та отбивается и кричит, что купила злополучные вафли в другом магазине. Охранники не обращают внимания на оправдания девушки и слова её подруги. Свидетели реагируют на скандал по-разному: кто-то предлагает заплатить за вафли эти 20 рублей, чтобы все успокоились, кто-то настойчиво требует с девочки чек. Одна из женщин за кадром жалуется, что покупательница "задымила её" в магазине, когда применила перцовый баллончик.

— Он меня за эти вафли об стекло кинул! — кричит доведённая до истерики покупательница и отчаянно пытается вырваться из железных тисков охранника.

По её словам, блюститель порядка не только унизил её прилюдно, но и порвал сумку. Девушка жалуется, что ей тяжело дышать, и просит охранника разжать руки, но тот остаётся непреклонен. Ослабить хватку уговорил проходивший мимо мужчина, но девушку всё равно не отпускали до приезда полиции.

Поведение охранников магазина возмутило бывшего советника Росгвардии, депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он призвал лишить их лицензии.

— Жесть. Безотносительно "вафель" у частного охранника нет права хватать человека, причиняя физическую боль. Уже попросил руководство Росгвардии провести проверку, — написал парламентарий в "Твиттере".

По словам Хинштейна, мужчина работал по временному договору, личной карточки охранника у него не было. Он уточнил, что уже начата проверка в отношении ЧОП и по факту конфликта.