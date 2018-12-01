Глава МИД Германии ответил на призывы отказаться от "Северного потока — 2"

По его мнению, никто не выиграет, если европейские компании откажутся от запуска газопровода.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал очередные призывы отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2". Он вновь подчеркнул, что не нужно искать в этом проекте политику.

— Это коммерческий проект. Никому не будет лучше, если немецкие и европейские компании откажутся, — заявил Маас в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

Он также напомнил о позиции Германии по поводу того, что после запуска нового газопровода нужно сохранить транзит газа через Украину.

— Согласия на это мы добились от России, — сказал министр. — В европейских интересах, чтобы Украина и дальше играла роль транзитной страны для российского газа.

Напомним, ранее в Европарламенте предложили принять резолюцию о том, что проект "Северный поток" не нужен Европе, так как якобы усиливает её зависимость от России.

Проект предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Уже проложено около 300 километров труб.