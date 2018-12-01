Юристы прокомментировали новые данные об изнасиловании Роналду модели

По словам португальских представителей футболиста, большая часть информации сфабрикована.

В Сети опубликованы юридические документы от 2009 года, где детально приводятся показания футболиста Криштиану Роналду, которые он давал по делу об изнасилования 35-летней модели Кэтрин Майорги. Слова спортсмена приводит газета Der Spiegel, однако на запрос журналистов юристы спортсмена заявили, что большая часть информации в документах сфабрикована.

Тем не менее в них указано, что женщина действительно несколько раз отказывала Роналду в сексе, говоря, что они мало знакомы, но в процессе сопротивления ему никакого не оказывала.

— Она схватила меня за член, — сказал Роналду. — Она говорила, что не хочет этого, но была доступной. Я повернул её на бок, всё произошло очень быстро.

По словам Роналдо, Майорга всё повторяла, что она не такая, как другие, и просила его "не делать этого", а он после завершения сексуального акта извинился перед ней. В то же время футболист допустил, что, после того как он схватил женщину, у неё могли остаться синяки.

Напомним, 28 сентября Кэтрин Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду, которое якобы произошло в 2009 году. По словам модели, за молчание ей впоследствии заплатили 375 тысяч долларов.

Как ранее писал Лайф, Роналду все обвинения отрицает, считая, что за ними стоит его бывший клуб "Реал", с которым у него испортились отношения.