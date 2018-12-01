Два иностранных судна едва не столкнулись в районе Керченского пролива

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Два иностранных судна едва не столкнулись в районе Керченского пролива

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Мальгавко

Первое судно сообщило о повреждении винта, а второе сбросило на дно аварийный якорь вместе с цепью.

В районе Керченского пролива едва не столкнулись два иностранных судна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Отмечается, что инцидент произошёл 30 ноября в 02:26 мск.

Судно Lady Maria под флагом Того во время маневрирования зацепило винтом правую якорную цепь мальтийского теплохода Azov Concord.

<p>Судно Lady Maria. Фото: vesselfinder.com</p>

<p>Теплоход Azov Concord. Фото: marinetraffic.com</p>

— Загрязнений нет, пострадавших нет. Никаких последствий серьёзных нет, — подчеркнули в Росморречфлоте.

Первое судно сообщило о повреждении винта, а второе сбросило на дно аварийный правый якорь вместе с якорь-цепью и встало на якорь в других координатах.

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