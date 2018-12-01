Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине из-за "форс-мажора"

Ранее Лайф писал, что запрет на въезд россиян в Незалежную поставил под угрозу гастроли звёзд отечественного шоу-бизнеса.

Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил о переносе концертов на Украине, которые были запланированы в декабре.

— К сожалению, по причинам форс-мажора наш тур по Украине сейчас не может состояться, — написал музыкант в соцсети "ВКонтакте". Лидер "Аквариума" выразил надежду на то, что форс-мажор канет в Лету и концерты всё-же состоятся, но позже. Вероятнее всего, в июне.

Ранее Лайф писал, что запрет на въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 на территорию Украины поставил под угрозу концерты звёзд отечественного шоу-бизнеса. В частности, Борис Гребенщиков должен был выступить в Киеве 8 декабря. Лидер "Аквариума" по возрасту проходит — ему 65 лет, но члены его команды могут быть не допущены в Незалежную. Под угрозой также концерты Андрея Макаревича, рэпера Скриптонита, группы Little Big и других российских звёзд.