"Приближают ужасный конец". В Крыму раскритиковали идею Киева о морских санкциях

По мнению Григория Иоффе, действия украинских властей спровоцируют глобальную экономическую нестабильность в этой стране.

В Крыму раскритиковали идею о возможном закрытии ряда украинских портов для российских судов. По мнению главы общественной палаты республики Григория Иоффе, подобное решение плохо кончится для Украины.

— Всё, что будет принимать нынешнее украинское руководство в качестве обеспечивающих военное положение мер для Украины, тяжёлым бременем скажется на украинском народе, — приводит его слова РИА "Новости".

Иоффе считает, что действия властей спровоцируют глобальную экономическую нестабильность на Украине.

— Мне кажется, что нынешние киевские власти приближают ужасный конец для Украины, — добавил он, выразив уверенность в том, что Киев зря надеется на компенсацию экономических потерь за счёт Запада.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России. Судна были задержаны, а моряков арестовали на два месяца.

Как писал Лайф, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у Киева есть "много идей" после инцидента, в том числе — закрытие ряда украинских портов для российских судов.