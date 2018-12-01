На Украине начались масштабные сборы резервистов

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о начале сборов военнослужащих оперативного резерва на территории десяти областей, где было введено военное положение.

— В областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Их проведение уже началось, — сказал украинский лидер во время передачи техники военным, которую транслировал канал "112 Украина".

Военное положение в отдельных областях Незалежной, имеющих выход к морю, было введено на 30 дней по решению Петра Порошенко. Данные меры приняты после инцидента в Чёрном море, когда корабли ВМС Украины вторглись в водное пространство РФ и были задержаны погранслужбой. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на месяц, а не на два, чтобы не сорвать запланированные на 31 марта президентские выборы.