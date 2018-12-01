В Крыму ответили на слова Меркель о проблемах в проливе из-за Крымского моста

Канцлер Германии ранее отметила, что из-за сооружения якобы появились сложности с судоходством.

Крымский мост не мешает проходу судов через Керченский пролив. Об этом заявили в пресс-службе моста, комментируя соответствующее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

— Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учётом гидрологии Керченского пролива, — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что усиление различных служб из-за ввода в строй моста позволило ослабить ограничения для судов, которые действовали до сих пор.

— Согласно обязательным постановлениям, в морском порту Керчь по каналу допускаются суда длиной до 252 метров (до 2014 года — до 215 метров), — пояснили в пресс-службе.

Росморречфлот приводит данные, согласно которым в этом году интенсивность судоходства через пролив даже выросла на 12% по сравнению с 2017-м до 16,7 тысячи судов.