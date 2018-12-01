Подарок от Деда Мороза. В Московском зоопарке появились два детёныша мини-пигов

Главный зимний волшебник назвал новых обитателей столичного зверинца Счастье и Радость.

Сегодня в Московском зоопарке был дан старт новогодним мероприятиям и праздник посетил главный российский Дед Мороз. Однако пришёл он не с пустыми руками, подарив столичному зоосаду пару двухмесячных мини-пигов в честь наступающего года Свиньи.

— Я сегодня Московскому зоопарку дарю этих двух замечательных свинок для того, чтобы дети видели, что это за животные, и учились за ними бережно ухаживать, — сказал дедушка, выбрав для малышей такие имена, что в итоге подарил зверинцу Радость и Счастье.

Кроме того, в зоопарке дедушка открыл Волшебную почту.