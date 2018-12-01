Сначала избили. Стали известны новые детали об изнасиловании дознавательницы

По данным СМИ, первым ударил подполковник Эдуард Матвеев — его разозлил внешний вид девушки.

В деле об изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы тремя полицейскими прямо на рабочем месте всплыли новые подробности. Как стало известно Mash, офицеры сначала избили девушку.

По данным телеграм-канала, 34-летний майор Павел Яромчук вызвал дознавательницу после рабочего дня. Девушка находилась в другой компании и выпивала, но в кабинет пришла. В это время вечеринка у офицеров была в самом разгаре — мужчины успели изрядно напиться. Когда подчинённая приехала, 51-летний подполковник Эдуард Матвеев был взбешён тем, что она пьяна.

Он ударил девушку первым, а 50-летний подполковник Салават Галиев и Яромчук присоединились. После этого 23-летнюю дознавательницу изнасиловали.

Ранее эксперты обнаружили на теле девушки ДНК всех трёх полицейских, которые обвиняются в совершении сексуальных действий над ней. Также установлено время изнасилования.