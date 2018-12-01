В Москве открылся фестиваль, посвящённый волонтёрству

На нём подведут итоги года, объявленного президентом России Годом добровольца (волонтёра).

Сегодня в Москве на Пушкинской площади открылся ежегодный фестиваль гражданского общества "Добрые люди". Он продлится десять дней. Обсуждаться на нём будет привлечение внимания к волонтёрскому движению, социально значимым проектам. Также будут подведены итоги года, объявленного президентом России Годом добровольца (волонтёра).

— Экспозиция фестивального пространства состоит из двух площадок. Одна из них — "Путь добрых дел" — посвящена лучшим практикам волонтерской деятельности, на ней представлены проекты, ставшие участниками конкурса "Доброволец России — 2018". Другая выставочная зона фестиваля отведена для инсталляций волонтеров-архитекторов, — рассказали в Общественной палате.

Открыли экспозицию секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев и директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева.

Сегодня на фестивале будет представлена настольная игра "Имаджинариум Добро". Она составлена при помощи воспитанников детских домов и детей с тяжёлыми заболеваниями. 100 рублей с её продажи идут на благотворительную помощь детям.