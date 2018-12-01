У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

У берегов Индонезии произошло землетрясение с магнитудой 6,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр располагается в 365 километрах к востоку от города Дили. Очаг находился на глубине 137 километров.

Местные власти пока не сообщали о разрушениях или жертвах.

Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение, которое унесло жизни более двух тысяч человек.