"Съела йогурт, почитала книгу, поспала". Попутчик рассказал о полёте с Меркель

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"Съела йогурт, почитала книгу, поспала". Попутчик рассказал о полёте с Меркель

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Мужчина сидел на соседнем кресле, и глава немецкого кабмина дружелюбно улыбнулась ему.

Один из пассажиров рейса Мадрид — Буэнос-Айрес рассказал о впечатлениях от полёта с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которой пришлось отправиться на G20 обычным рейсом из-за поломки борта № 1.

— Она была очень расслабленной. Съела йогурт, почитала книгу, поспала... Я не ожидал, что она окажется настолько обычным человеком, — цитирует аргентинца Агустина Агуэро издание Bild.

Мужчина сидел на соседнем кресле, и немецкий лидер дружелюбно улыбнулась ему. Но, несмотря на доброжелательный вид Ангелы Меркель, попутчик так и не решился с ней заговорить.

Напомним, канцлер ФРГ прибыла на саммит "Двадцатки" в Буэнос-Айрес с большим опозданием, поскольку борт № 1 пришлось развернуть уже в полёте из-за неполадок. Она полетела обычным рейсом и сегодня позавтракала с президентом РФ Владимиром Путиным.

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