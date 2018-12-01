Не камера, а комната отдыха. ФСИН отреагировала на видео с Цеповязом

По видеозаписи проводится проверка в рамках уголовного дела, возбуждённого после ранее опубликованных фотографий заключённого.

Появившееся в Сети видео с осуждённым на 20 лет колонии строгого режима Вячеславом Цеповязом было сделано несколько лет назад, как и ранее появившиеся в СМИ снимки. Об этом сообщили во ФСИН, подчеркнув, что на кадрах изображена не камера заключённого, а комната для психологической разгрузки.

— Запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз, — уточнили в пресс-бюро службы.

В то же время отмечается, что по указанной видеозаписи проводится проверка в рамках уголовного дела, возбуждённого после публикации фотографий.

Напомним, Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, которая в ноябре 2010 года убила 12 человек, в том числе четверых детей. Ранее в Сеть попали снимки, на которых заключённый ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в тюремной одежде, что вызвало большой резонанс. Как писал Лайф, появилось видео, на котором заключённый находится в помещении c жалюзи, диваном и креслом, ЖК-телевизором, а в руках держит мобильный телефон.