В Германии рассказали о темах, которые обсуждали Путин и Меркель

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня во время встречи в Аргентине обсуждали в том числе ситуацию вокруг инцидента у Керченского пролива. Об этом сообщил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
— В центре внимания находились при этом обстановка в Сирии, а также ситуация, возникшая между Россией и Украиной, в Керченском проливе и в Азовском море, — сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин и Меркель встретились за рабочим завтраком. Он состоялся в отеле, где остановился лидер России.
Что касается канцлера ФРГ, то она на целый день опоздала на саммит G20 из-за серьёзной поломки правительственного самолёта. Главе правительства пришлось лететь регулярным рейсом.
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