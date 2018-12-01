В Германии рассказали о темах, которые обсуждали Путин и Меркель

Лидеры двух государств сегодня провели рабочий завтрак перед началом мероприятий в рамках саммита "Большой двадцатки".

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня во время встречи в Аргентине обсуждали в том числе ситуацию вокруг инцидента у Керченского пролива. Об этом сообщил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

— В центре внимания находились при этом обстановка в Сирии, а также ситуация, возникшая между Россией и Украиной, в Керченском проливе и в Азовском море, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель встретились за рабочим завтраком. Он состоялся в отеле, где остановился лидер России.

Что касается канцлера ФРГ, то она на целый день опоздала на саммит G20 из-за серьёзной поломки правительственного самолёта. Главе правительства пришлось лететь регулярным рейсом.