Правительство поддержало право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

В кабмине считают, что документ даст правовую основу для судебных решений, обеспечивающих интересы желающих стать родителями и детей.

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Проект закона разработан Минпросвещения после постановления Конституционного суда, который признал неконституционным положения Семейного кодекса РФ о перечне заболеваний, при наличии которых россиянин не может усыновить или взять под опеку ребёнка.

В кабмине подчеркнули, что предлагаемый законопроект относится ко всем заболеваниям из упомянутого перечня, а не только ВИЧ-инфекции и гепатиту C. Документ даст правовую основу для судебных решений, обеспечивающих интересы усыновителей, опекунов и детей.

Поводом для разработки законопроекта стало дело семейной пары из Подмосковья. Супруги женаты с 2010 года и проживают в благоустроенной квартире, но им отказывают в усыновлении малыша. В 2012 году у женщины случился выкидыш, после чего в больнице её заразили ВИЧ-инфекцией. В итоге ребёнка им родила родная сестра женщины путём искусственной инсеминации. Супруги воспитывают его с самого рождения, но в усыновлении им отказали из-за заболевания женщины.