США вышли на контакт с Кремлём после отменённой встречи Путина и Трампа

Администрация США вышла на контакт с Кремлём после того, как в Аргентине была отменена встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
— Были контакты, — сообщил он. — Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим (советником президента США Джоном. — Прим. ред.) Болтоном.
Отвечая на уточняющий вопрос, от кого исходила инициатива по продолжению контактов, Ушаков отметил, что "от американцев".
— Мы выразили сожаление, что не удалось (президентам. — Прим. ред.) обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы, — добавил Ушаков.
Напомним, вместо встречи с Трампом Владимир Путин сегодня провёл переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Американский же президент отказался проводить встречу, сославшись на сложную ситуацию вокруг инцидента с украинскими кораблями в Чёрном море.
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