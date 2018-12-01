США вышли на контакт с Кремлём после отменённой встречи Путина и Трампа

По словам Юрия Ушакова, предложено продолжить переговоры в том числе с Джоном Болтоном.

Администрация США вышла на контакт с Кремлём после того, как в Аргентине была отменена встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Были контакты, — сообщил он. — Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим (советником президента США Джоном. — Прим. ред.) Болтоном.

Отвечая на уточняющий вопрос, от кого исходила инициатива по продолжению контактов, Ушаков отметил, что "от американцев".

— Мы выразили сожаление, что не удалось (президентам. — Прим. ред.) обстоятельно поговорить… Посмотрим, как дальше будут строиться планы, — добавил Ушаков.

Напомним, вместо встречи с Трампом Владимир Путин сегодня провёл переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Американский же президент отказался проводить встречу, сославшись на сложную ситуацию вокруг инцидента с украинскими кораблями в Чёрном море.