МИД Польши анонсировал санкции Евросоюза против организаторов выборов в Донбассе

По данным СМИ, речь идёт о включении в чёрный список девяти человек, большинство из которых граждане ДНР и ЛНР.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович анонсировал введение Евросоюзом санкций против организаторов выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом дипломат заявил в Киеве на совместной с украинским коллегой Павлом Климкиным пресс-конференции.

— Польша инициировала дискуссию в Евросоюзе после проведения выборов на Донбассе. Мы сейчас разрабатываем санкции против лиц, которые организовали эти нелегальные выборы. В ближайшее время ЕС назовёт их, — заявил глава польского МИД.

По информации СМИ, речь идёт о включении в чёрный список девяти физических лиц, большинство из которых проживают в Донбассе.

Напомним, 11 ноября прошли выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов их парламентов — Народных советов. Решение об их проведении было принято после убийства лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Украина, Евросоюз и США назвали выборы нелегитимными. В Кремле подчеркнули, что избрание лидеров и депутатов ДНР и ЛНР не идёт вразрез с минскими договорённостями.