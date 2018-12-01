В Киеве в спину застрелили иностранца

В Киеве неизвестные минувшей ночью застрелили иностранца. Об этом сообщили в столичной полиции.

Отмечается, что 39-летний мужчина убит выстрелом в спину. На месте преступления находился его 61-летний спутник. Он рассказал, что убийство было совершено, когда они решили покинуть кафе и направились домой. Было несколько выстрелов.

Врачи скорой помощи уже констатировали смерть мужчины. Ранение он получил в спину. Возбуждено уголовное дело, начато следствие. Личность убитого не раскрывается.