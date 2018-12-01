Порошенко заявил о стягивании российских военных к украинской границе

Лидер Незалежной также увидел у рубежей своей страны танки, бронетехнику, самолёты и даже подлодки РФ.

Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что Россия якобы стянула к границам Незалежной большое количество военнослужащих и техники. С таким заявлением политик выступил на церемонии передачи ВСУ военной техники.

— В целом вокруг Украины, вдоль границы… развёрнута наземная группировка общей численностью более 80 тысяч военнослужащих, — заявил Порошенко.

Лидер Незалежной также насчитал у рубежей своей страны около 1,4 тысячи артиллерийских систем и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2,3 тысячи БМП, а также свыше 500 самолётов и 300 вертолётов России. Порошенко заявил, что в акваториях Чёрного, Азовского и Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и восемь подлодок.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные заявления неприемлемыми.