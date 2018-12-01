Силуанов заявил, что все лидеры G20 высказались против торговых барьеров

По словам министра, нынешний саммит отличается от предыдущих тем, что главы государств старались найти консенсус.

Лидеры стран "Большой двадцатки", в том числе президент США Дональд Трамп, высказывались на саммите в Буэнос-Айресе против барьеров в торговле и протекционизма. Об этом заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

— Все буквально выступали против барьеров в торговле, против протекционизма, против создания ограничений и так далее. В этом же русле высказывался и наш президент, — сказал зампредседателя правительства журналистам в кулуарах G20.

По оценке Силуанова, эта "двадцатка" отличается от предыдущих тем, что главы государств старались найти какой-то консенсус. Вице-премьер РФ добавил, что лидеры стран G20 выразили заинтересованность в активизировании инвестиционной активности для создания новых рабочих мест.