При этом пресс-секретарь президента отметил, что украинские суда, нарушившие границу РФ, принимали провоцирующие действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об угрозах из Киева взорвать Крымский мост. Об этом он сказал, комментируя керченский инцидент и задержание украинских моряков, которые на трёх украинских военных судах нарушили границу РФ.

— Все мы являлись свидетелями официальных заявлений в Киеве о том, что они хотят уничтожить мост через Керченский пролив, — отметил Песков. — И на фоне этих заявлений мы видим военные корабли украинского флота, вошедшие в воды России, и предпринимающие там абсолютно провоцирующие действия.

По словам Пескова, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель интересовались, что необходимо для освобождения украинских моряков, которые были задержаны и арестованы на два месяца.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны Погранслужбой ФСБ РФ. На Украине же было введено военное положение.

Как ранее писал Лайф, в Незалежной начались масштабные сборы резервистов.