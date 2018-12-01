Участников группы IC3PEAK отпустили из полиции

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Участников группы IC3PEAK отпустили из полиции

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Фото: Instargam/ic3peak

В Новосибирске из полиции отпустили участников музыкальной группы IC3PEAK. Об этом сообщил адвокат Валентин Демиденко. По его словам, никакие претензии коллективу после задержания предъявлены не были.

— Последним вышел Николай. Искали наркотики, подозрение было об этом. В итоге всё в порядке. Они уехали отсюда минут десять назад. Проверили документы. У них всё нормально, — приводит РИА "Новости" слова адвоката.

Таким образом, участники музыкального коллектива были в полиции около трёх часов.

Ранее в УМВД Екатеринбурга сообщили, что с участниками группы провели профилактическую беседу по поводу мер безопасности во время предстоящего концерта.

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