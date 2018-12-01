Песков заявил о напряжённой работе над итоговой декларацией G20

Работа над итоговой декларацией саммита G20 в Буэнос-Айресе даже на последней сессии идёт напряжённо, но надежда на принятие есть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Обсуждение продолжается, по-прежнему эксперты и шерпы работают над текстом итогового документа и многие позиции остаются в скобках, — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, работа идёт достаточно напряжённая и однозначно сказать что-то по итоговой декларации вряд ли можно. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что документ будет принят "в том или ином виде".