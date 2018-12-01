Песков заявил, что Путин разъяснил на полях G20 инцидент в Чёрном море

По его словам, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель интересовались судьбой украинских моряков.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с коллегами на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине дал исчерпывающие разъяснения иностранным коллегам по поводу инцидента с украинскими кораблями в Чёрном море. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель спрашивали, когда будут освобождены украинские моряки.

— Они (Меркель и Макрон. — Прим. ред.) интересовались, что для этого необходимо и какие перспективы, — сказал Песков.

Песков заявлял, что судьба задержанных украинских моряков зависит от решения суда.

Напомним, 23 ноября три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Вскоре стало известно о задержании всех трёх судов и 24 моряков. Все они затем были взяты под стражу и направлены в один из СИЗО Москвы. На Украине из-за случившегося ввели военное положение в отдельных областях.