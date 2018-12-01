Слёзы счастья. Президент Аргентины расчувствовался на концерте для лидеров G20

Президент Аргентины Маурисио Макри не сдержался и пустил слезу после окончания концерта, который устроил театр "Колон" для съехавшихся на саммит лидеров G20. Эмоции политика попали на видео.
На кадрах видно, как все зрители и главы государств стоя аплодируют артистам. А Макри, услышав возгласы: "Аргентина! Аргентина!", еле сдерживается от нахлынувших чувств. Его супруга Хулиана Авада, улыбаясь, его приобнимает и успокаивает.
Президент Аргентины объяснил свои эмоции тем, что был очень горд за свою страну и народ.
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