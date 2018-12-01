Помпео заявил, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности

США осуждают подобного рода действия и призывают Тегеран без промедления прекратить их.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в испытании баллистической ракеты средней дальности, что нарушает резолюцию Совбеза ООН. В заявлении Помпео отмечается, что ракета способна переносить несколько боеголовок.

— Дальность этой ракеты позволяет нанести удар по частям Европы и везде на Ближнем Востоке, — подчеркнул он.

Он добавил, что США осуждают подобного рода действия и призывают Тегеран без промедления прекратить их.