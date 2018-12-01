Засыпет по уши? Москвичей предупредили о мощном снегопаде

Ранее в столичном регионе объявили жёлтый уровень опасности из-за снега и обледенений.

В ночь на воскресенье, 2 декабря, российскую столицу накроет обильный снегопад — ожидается выпадение около 5 мм осадков. Об этом предупредил центр погоды "Фобос".

— Зима продолжит наступать по всем атмосферным фронтам, — говорится в сообщении.

Мощный снегопад начнётся в Москве около полуночи и будет продолжаться в течение всего выходного. Высота снежного покрова подрастёт до 6–8 сантиметров за сутки. Согласно прогнозу, температурный фон устремится в климатическое русло — от минус 6 до минус 8 градусов ночь, 3–5 градусов мороза днём.

Ранее в Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за снега и обледенений.