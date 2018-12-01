Сбербанк снизил максимальный доход от рублёвых вкладов

СМИ отмечают, что действия банка противоречат нынешнему рыночному тренду по привлечению денег населения.

С сегодняшнего дня Сбербанк прекратил действие своего вклада "Рекордный", который давал клиентам максимальный доход от вклада в рублях — до 7,15% годовых. "Ведомостям" это подтвердили в финансовой организации.

Вместо "Рекордного" в Сбербанке ввели сезонный вклад "Без паспорта", который даёт чуть меньше — 7% годовых. Для этого нужно внести от 50 тысяч рублей не менее чем на год.

Согласно данным на сайте банка, новый вклад могут открыть только те, кто уже является его клиентом. Для этого нужно войти в систему через Интернет или через банкомат.

"Ведомости" отмечают, что действия банка по снижению максимальной ставки по рублёвым вкладам противоречат рыночному тренду. Большинство банков, наоборот, периодически повышают проценты.

Ранее опрос показал, что только треть россиян регулярно откладывают деньги на чёрный день.