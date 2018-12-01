Путин встретился с Абэ на полях саммита G20

Перед началом переговоров глава японского правительства выразил надежду на дискуссию о мирном договоре.

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20. Переговоры проходят в гостинице Alvear Palace в зале "Вендом Помпадур" в Буэнос-Айресе.

— Мы очень рады тому, что у нас сложился такой интенсивный график совместной работы... Используем возможность, чтобы сверить часы по важнейшим направлениям нашего взаимодействия, — сказал перед началом переговоров российский лидер.

В свою очередь глава японского правительства заявил о намерении расширить сотрудничество с Россией во всех областях. Абэ также выразил надежду на детальное обсуждение с Путиным деталей мирного договора.

С российской стороны на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин и помощник президента Юрий Ушаков. С японской стороны — министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, замглавы кабмина Котаро Ногами, помощник премьера Такая Имаи и замглавы МИД Такэо Мори.