На саммите G20 в Аргентине принята итоговая декларация

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На саммите G20 в Аргентине принята итоговая декларация

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

По итогам саммита "большой двадцатки" в Аргентине принята итоговая декларация.

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