"Мерзенько". Навального осудили за высокомерие и хамство в адрес соратников

Блогера упрекнули в проявлении "совершенно истерической реакции на любое несогласие и критику".

Заявление блогера Алексея Навального по поводу британского гражданства телеведущего Сергея Брилёва настроило против него некоторых представителей либеральной общественности. Вставшие на сторону журналиста получили от основателя Фонда борьбы с коррупцией порцию оскорблений и сами не остались в долгу.

В частности, наличие у Брилёва двойного гражданства назвал нормальным известный кинокритик Антон Долин. Он написал в "Фейсбуке", что это "нейтральный факт. Гражданство не обязывает ни к какой идеологической платформе".

В ответ Навальный написал, что Долин защищает Брилёва, и осудил кинокритика за "омерзительное, лицемерное и холуйское поведение". Кроме того, Навальный назвал оппонента "оппозиционером по самой очевидной и безопасной теме: защита политзэков, фри Олег Сенцов", высмеивая усилия Долина по освобождению осуждённого за терроризм украинского режиссёра.

— Я не могу понять, почему британское гражданство Брилёва — сенсация. Почему это зашквар. В чём скрыто "запредельное лицемерие". Нет, правда, это не риторический вопрос, — парировал Долин.

Эта перепалка спровоцировала острую реакцию. Особенное непонимание вызвало высмеивание Навальным попыток Долина по освобождению Сенцова. За "высокомерие и хамство" блогера осудила журналистка Анна Норинская.

— Я совершенно поражена постом Алексея Навального насчёт Антона Долина и лайками знакомых под ним... Понять, с какого перепугу Навальный считает, что имеет право на это высокомерие и хамство, совсем не могу, — возмутилась Наринская.

Против основателя Фонда борьбы с коррупцией выступила и кинорежиссёр Ксения Шергова, считающая, что блогер "всё больше и больше ощущает себя Моисеем". Журналист Илья Ноткин посчитал, что выпад блогера в адрес Долина — это "мерзенько и тупенько". Он упрекнул Навального в проявлении "совершенно истерической реакции на любое несогласие и критику".

А журналист Александр Рыклин попытался урегулировать конфликт — он призвал блогера извиниться перед Долиным. При этом Рыклин обратил внимание, что вежливый тон уместен лишь в отношении представителей либерального лагеря, остальным же можно смело "плевать в суп". Он признал: "Да — я за двойные стандарты!"

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией сообщил, что телеведущий Брилёв является гражданином России и подданным королевы Великобритании. Новость оказалась совсем не новостью — журналист заявил, что уже 18 лет имеет британский паспорт и не скрывает этого. В Кремле отметили, что наличие двойного гражданства не является поводом для обвинений или критики.