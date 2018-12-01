Две женщины обвинили астрофизика и телеведущего Нила Тайсона в домогательствах

Одна из них заявила, что ей пришлось уволиться из-за непозволительного поведения знаменитости.

Ведущего National Geographic Channel и FOX, популяризатора научных программ Нила Деграсса Тайсона обвинили в сексуальных домогательствах. Сделали это сразу две женщины. Об этом сообщает газета Independent.

Бывшая ассистентка Тайсона Эшли Уотсон утверждает, что ей пришлось уволиться с работы из-за непозволительного поведения со стороны Нила. Также профессор Бакнеллского университета доктор Кейтлин Аллерс заявила, что в 2009 году на вечеринке Американского астрономического общества телеведущий её ощупывал.

Руководство FOX и National Geographic заявило, что готовы провести самое тщательное расследование и будут делать выводы только на основании фактов.

Ранее компания-разработчик компьютерных игр Nintendo также начала внутреннее расследование по поводу главы своего российского представительства по аналогичным обвинениям.