Две женщины обвинили астрофизика и телеведущего Нила Тайсона в домогательствах

Ведущего National Geographic Channel и FOX, популяризатора научных программ Нила Деграсса Тайсона обвинили в сексуальных домогательствах. Сделали это сразу две женщины. Об этом сообщает газета Independent.
Бывшая ассистентка Тайсона Эшли Уотсон утверждает, что ей пришлось уволиться с работы из-за непозволительного поведения со стороны Нила. Также профессор Бакнеллского университета доктор Кейтлин Аллерс заявила, что в 2009 году на вечеринке Американского астрономического общества телеведущий её ощупывал.
Руководство FOX и National Geographic заявило, что готовы провести самое тщательное расследование и будут делать выводы только на основании фактов.
Ранее компания-разработчик компьютерных игр Nintendo также начала внутреннее расследование по поводу главы своего российского представительства по аналогичным обвинениям.
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