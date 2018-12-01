Меркель обсудила с Трампом инцидент между Россией и Украиной в Чёрном море

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Меркель обсудила с Трампом инцидент между Россией и Украиной в Чёрном море

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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Азаров

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в Аргентине обсудила с президентом США Дональдом Трампом инцидент в Чёрном море с украинскими кораблями. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

— "Канцлер Меркель "на полях" саммита G20 в Аргентине провела консультации с президентом США Дональдом Трампом, в том числе на предмет российско-украинского конфликта в Керченском проливе", — отметил Зайберт в "Твиттере".

По его словам, ещё одним предметом разговора стало намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, полноценная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа сегодня не состоялась. Американский президент отказался от неё, сославшись на ситуацию вокруг инцидента в Чёрном море с украинскими кораблями. Благодаря освободившемуся в графике времени российский президент встретился с турецким коллегой.

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