Меркель обсудила с Трампом инцидент между Россией и Украиной в Чёрном море

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в Аргентине обсудила с президентом США Дональдом Трампом инцидент в Чёрном море с украинскими кораблями. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

— "Канцлер Меркель "на полях" саммита G20 в Аргентине провела консультации с президентом США Дональдом Трампом, в том числе на предмет российско-украинского конфликта в Керченском проливе", — отметил Зайберт в "Твиттере".

По его словам, ещё одним предметом разговора стало намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, полноценная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа сегодня не состоялась. Американский президент отказался от неё, сославшись на ситуацию вокруг инцидента в Чёрном море с украинскими кораблями. Благодаря освободившемуся в графике времени российский президент встретился с турецким коллегой.