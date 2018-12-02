Эксперты назвали 100 лучших пляжей мира

Крупнейшее канадское туристическое агентство Flight Network составило ежегодный рейтинг 100 лучших пляжей планеты. Список был опубликован на сайте компании.

На первом месте расположился Навайо, он же пляж Затонувших кораблей (Shipwreck) на греческом острове Закинф. Отличительной особенностью этого живописного места является выброшенный на берег затонувший корабль.

За ним последовала Белая гавань (Whitehaven Beach) в Австралии, даже несмотря на то, что находится на острове-заповеднике и поблизости нет ни одной гостиницы.

На третьем месте находится Затерянный пляж (Hidden Beach) в Эль Нидо, Филиппины.

В первую пятёрку также вошли бразильский пляж Прайя-до-Санчо в штате Пернамбуку и мексиканский Тулум.

Сообщается, что рейтинг составлен при участии 1200 специалистов тревел-индустрии. Пляжи оценивались по первозданности красоты, отдалённости и качеству песка и воды.