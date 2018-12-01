Одним из ключевых положений документа является заявление о необходимости реформировать ВТО.

Лидеры "Большой двадцатки" приняли итоговую декларацию по результатам саммита, который проходит с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины — Буэнос-Айресе. Документ опубликован на официальном сайте встречи.

— Мы подтверждаем наше обязательство работать вместе для того, чтобы улучшить основанный на законах международный порядок, — говорится в декларации.

Итоговое заявление лидеров стран G20 состоит из 31 пункта и приложения с перечнем документов, принятых на уровне министров и рабочей группы. Одним из ключевых положений декларации является заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО).

Также лидеры обязались использовать все политические средства для достижения роста экономики. Государства — члены G20 намерены проводить валютную политику, которая будет поддерживать экономический рост и регулировать стабильность цен, а также налоговую политику. Кроме того, страны подтвердили обязательства относительно обменного курса валют, принятого министерствами финансов и главами центральных банков в прошлом марте, и заявили о принятии Плана действий Буэнос-Айреса.