Число задержанных в ходе протестов в Париже увеличилось до 255

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Число задержанных в ходе протестов в Париже увеличилось до 255

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Фото © Twitter/BFMTV

Французские полицейские задержали более 255 человек во время подавления беспорядков на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации журналистов, первые беспорядки начались во французской столице ещё в 9 утра, когда протестующие попытались снести фильтрационную плотину на вершине Елисейских полей. Стражи порядка применили водомёты и слезоточивый газ.

Уже к середине дня количество арестованных составило более 100 человек. Беспорядки переместились на улицы города, протестующие жгли машины и громили магазины.

По последним данным, во время столкновений протестующих с полицией получили ранения примерно 100 человек, среди них — около 20 стражей порядка.

Ранее сообщалось о том, что на улицы Парижа на акции протеста против повышения цен на бензин вышли около 75 тысяч "жёлтых жилетов".

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