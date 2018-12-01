Число задержанных в ходе протестов в Париже увеличилось до 255

Французские полицейские задержали более 255 человек во время подавления беспорядков на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации журналистов, первые беспорядки начались во французской столице ещё в 9 утра, когда протестующие попытались снести фильтрационную плотину на вершине Елисейских полей. Стражи порядка применили водомёты и слезоточивый газ.

Уже к середине дня количество арестованных составило более 100 человек. Беспорядки переместились на улицы города, протестующие жгли машины и громили магазины.

Avenue de la grande armée, les dégâts sont impressionnants dans cette boutique d’accessoires de moto.Le gérant a vu son magasin pillé en quelques minutes. @BFMParis @BFMTV pic.twitter.com/Iq0a1xYulE — Anne-Laure Banse (@AnneLaureBanse) December 1, 2018

По последним данным, во время столкновений протестующих с полицией получили ранения примерно 100 человек, среди них — около 20 стражей порядка.

Ранее сообщалось о том, что на улицы Парижа на акции протеста против повышения цен на бензин вышли около 75 тысяч "жёлтых жилетов".