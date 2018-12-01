Стало известно, какие пункты итоговой декларации G20 вызвали больше всего споров

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Стало известно, какие пункты итоговой декларации G20 вызвали больше всего споров

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Фото: © Flickr/G20 Argentina

Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш рассказала Лайфу, что согласование итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" заняло шесть суток. При этом несколько пунктов вызвали наибольшие споры у лидеров и их представителей.

— Торговля, миграция, климат. Шесть суток согласовывали, — отметила Лукаш.

Напомним, ранее лидеры "Большой двадцатки" приняли итоговую декларацию по результатам саммита, который состоялся с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Она состоит из 31 пункта и приложения с перечнем документов, принятых на уровне министров и рабочей группы. Документ опубликован на официальном сайте встречи.

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