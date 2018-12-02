Путин обсудил с саудовским принцем нефтяную сферу

Президент России Владимир Путин завершил переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Об этом РИА "Новости" рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Основными темами встречи, помимо двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке, в частности Сирии, стал и вопрос о возможном сокращении добычи нефти в будущем году.

— Обсудили нефтяную сферу, однако никаких конкретных решений, в том числе по сокращению добычи в 2019 году, не было, — сказал Ушаков журналистам.

В конце он отметил, что стороны договорились "продолжить контакты по линии Минэнерго".