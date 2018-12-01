Путин: Пообщались с Трампом "на ногах"

Президент России Владимир Путин рассказал, что, несмотря на срыв двусторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом, они успели пообщаться "на ногах" во время саммита G20.

— Что называется, на ногах пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы про инцидент в Чёрном море. У него своя позиция, у меня своя осталась, — сказал глава российского государства во время итоговой пресс-конференции.

При этом Путин выразил сожаление из-за срыва встречи, особенно в свете намерений США выйти из ДРСМД. Он добавил, что встреча состоится, когда американская сторона будет к этому готова.