Гроб с телом Джорджа Буша — старшего доставят в ротонду Капитолия в Вашингтоне

Гроб с телом бывшего президента США Джорджа Буша — старшего доставят в ротонду Капитолия в Вашингтоне для проведения церемонии прощания. Об этом сообщает The Associated Press.

BREAKING: Congressional leaders announce Bush to lie in state in Capitol Rotunda from Monday evening through Wednesday morning. — The Associated Press (@AP) December 1, 2018

Американский политик Пол Райан сообщил, что траурные мероприятия начнутся 3 декабря в 17 часов по местному времени. Начиная с 19:30 этого же дня и вплоть до среды, 5 декабря, гроб будет доступен для всех, кто хотел бы прийти попрощаться с экс-президентом.

Также стало известно, что Дональд Трамп объявил 5 декабря днём траура в США в связи со смертью Джорджа Буша — старшего.