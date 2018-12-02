Гроб с телом Джорджа Буша — старшего доставят в ротонду Капитолия в Вашингтоне

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Гроб с телом Джорджа Буша — старшего доставят в ротонду Капитолия в Вашингтоне

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Фото: © Twitter/George Bush

Гроб с телом бывшего президента США Джорджа Буша — старшего доставят в ротонду Капитолия в Вашингтоне для проведения церемонии прощания. Об этом сообщает The Associated Press.

Американский политик Пол Райан сообщил, что траурные мероприятия начнутся 3 декабря в 17 часов по местному времени. Начиная с 19:30 этого же дня и вплоть до среды, 5 декабря, гроб будет доступен для всех, кто хотел бы прийти попрощаться с экс-президентом.

Также стало известно, что Дональд Трамп объявил 5 декабря днём траура в США в связи со смертью Джорджа Буша — старшего.

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