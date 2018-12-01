Путин: Власти Украины войной прикрывают свои провалы

Президент отметил, что не отказывается от встреч с Петром Порошенко, "но говорить с ним сложно".

Нынешние власти Украины, введя военное положение, фактически разделили страну на благонадёжных и неблагонадёжных, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам G20.

Он добавил, что "войной" и "внешним агрессором" всегда легче прикрыть провалы власти.

— Виноваты не они, виноват внешний агрессор. В обнищании народа, в том, что концы с концами в бюджете не сводятся. Легче списать всё на внешнюю агрессию, — сказал президент о ситуации на Украине.