Путин: Власти Украины войной прикрывают свои провалы

Нынешние власти Украины, введя военное положение, фактически разделили страну на благонадёжных и неблагонадёжных, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам G20.
Он добавил, что "войной" и "внешним агрессором" всегда легче прикрыть провалы власти.
— Виноваты не они, виноват внешний агрессор. В обнищании народа, в том, что концы с концами в бюджете не сводятся. Легче списать всё на внешнюю агрессию, — сказал президент о ситуации на Украине.
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