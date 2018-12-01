Путин надеется, что РФ и Британия выйдут на путь позитивного развития отношений

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Великобритания выйдут как можно скорее на путь позитивного развития двусторонних отношений. Об этом глава государства заявил на итогах саммита G20.
По словам главы государства, Соединённое Королевство является для России важным партнёром.
— Мы надеемся, что когда-нибудь, исходя из того, что это должно произойти как можно быстрее, мы сможем преодолеть те трудности, которые имеются в наших отношениях, и выйти всё-таки на тренд позитивного сотрудничества в интересах как Великобритании, так и Российской Федерации, — сказал президент.
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