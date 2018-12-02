Глава UFC хочет провести целый турнир с Нурмагомедовым и Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы провести отдельный турнир с Хабибом Нурмагомедовым, Тони Фергюсоном, Конором Макгрегором и Дастином Порье. Об этом сообщает портал MMAjunkie.

— Сейчас Конору имеет смысл провести бой с Дастином Порье. Тони Фергюсон встретится с Хабибом Нурмагомедовым в титульном поединке. А затем победители этих поединков встретятся друг с другом, — сказал он.

Глава организации также отметил, что сейчас почти в каждом дивизионе его лиги можно организовать и два-три захватывающих боя. Однако он уточнил, что самый ожидаемый для публики — вероятный реванш между Макгрегором и Нурмагомедовым — пока не может быть даже запланирован.

Причиной тому стали предстоящие дисциплинарные слушания Атлетической комиссии штата Невада относительно последнего боя Хабиба Нурмагомедова на финале турнира UFC 229, где он перелез через ограждения и устроил стычку в зрительном зале со спарринг-партнёром Макгрегора — Диллоном Дэнисом.

Слушания должны состояться уже 10 декабря этого года. По словам Даны Уайта, дагестанского бойца если и лишат права выступать под эгидой организации, то максимум на год. При этом сам Хабиб заявил, что не поедет на слушания по своему делу.