Путин рассказал, зачем Киев ввёл военное положение

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что власти Украины ввели военное положение, чтобы ограничить гражданские права и свободы и повлиять на политическую деятельность в стране перед выборами.

— Вы знаете, что при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения. А теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране, — отметил глава российского государства.

По его словам, военное положение введено в тех областях Украины, где "действующий президент не пользуется особой поддержкой".